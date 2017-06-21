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14:58 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловские колледжи и техникумы массово нарушали права студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура Свердловской области выявила более 400 нарушений в отношении учащихся допущенных заведениями среднего профессионального образования.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что колледжи и техникумы сроки приема заявлений о зачислении абитуриентов и требовали предоставления дополнительных документов и справок.

Кроме того, учащимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или одного из них, не выплачивали государственные социальные стипендий. В ряде учебных заведений действовали не предусмотренные законодательством меры дисциплинарного взыскания, в том числе за непосещение занятий, академическую задолженность, за причинение библиотекам ущерба.

В «Уральском радиотехническом колледже им. А. С. Попова» и «Полевском многопрофильном техникуме им В. И. Назарова» обучающиеся не были обеспечены учебниками.

В «Краснотурьинском политехникуме» и «Березовском техникуме «Профи» были допущены нарушения требований противопожарной безопасности.

В ведомстве отмечают, что контроль за соблюдением законодательства образовательными организациями со стороны министерства общего и профессионального образования Свердловской области ослаблен.

«Всего по результатам проверки органами прокуратуры внесено 155 представлений с требованиями об устранении нарушений федерального законодательства, принесено 85 протестов, возбуждено 115 дел об административных правонарушениях, в суды направлено 21 исковое заявление, 14 руководителей предостережены о недопустимости нарушения закона», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В целях устранения выявленных нарушений региональным министерством общего и профессионального образования утверждена программа по внедрению и обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства об образовании и лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности.

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