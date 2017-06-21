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15:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Врачи из Башкирии попали в число лучших в стране

Четыре медика из нашей республики победили во всероссийском конкурсе.

— Из 653 участников в 29 номинациях отобраны тройки победителей. В число лауреатов вошли и специалисты из Башкирии, -сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

Первым в номинации «Лучший офтальмолог» стал Ильдар Зайдуллин — заведующий детским микрохирургическим отделением, врач-офтальмолог Уфимского НИИ глазных болезней АН РБ.

Главный врач Исянгуловской центральной районной больницы Азат Байгильдин занял 3 место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».

В тройку «Лучших инфекционистов» вошла Эльвира Гуменная — заведующий консультативно-диагностическим отделением, врач-дерматовенеролог республиканского кожно-венерологического диспансера № 1.

В номинации «Лучший фтизиатр» 3 место заняла врач-фтизиатр детского противотуберкулезного санатория «Толпар» Эльвира Кудаярова.

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