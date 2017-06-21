Врачи из Башкирии попали в число лучших в стране
Четыре медика из нашей республики победили во всероссийском конкурсе.
Четыре медика из нашей республики победили во всероссийском конкурсе.
— Из 653 участников в 29 номинациях отобраны тройки победителей. В число лауреатов вошли и специалисты из Башкирии, -сообщает
Первым в номинации «Лучший офтальмолог» стал Ильдар Зайдуллин — заведующий детским микрохирургическим отделением,
Главный врач Исянгуловской центральной районной больницы Азат Байгильдин занял 3 место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».
В тройку «Лучших инфекционистов» вошла Эльвира Гуменная — заведующий
В номинации «Лучший фтизиатр» 3 место заняла