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15:06 (мск), источник: Газета.Ру

Скончался легендарный советский разведчик Юрий Дроздов

В Москве на 92-м году жизни скончался бывший глава нелегальной разведки КГБ и основатель спецназа «Вымпел» генерал-майор Юрий Дроздов — участник многих ключевых операций советской внешней разведки за рубежом. Британский писатель Фредерик Форсайт называл Дроздова «самым значительным представителем мастеров русского шпионажа».

Юрий Дроздов родился в Минске в 1925 году. Под конец Великой отечественной войны окончил Ленинградское артиллерийское училище. Он пришел в разведку в 1956 году после выпуска из знаменитого Военного института иностранных языков. Его первым направлением в работе в КГБ стала Германия — один из главных европейских центов шпионажа против СССР. В Берлин Дроздова направили спустя год после начала службы в Комитете государственной безопасности.

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«Юрий Иванович был настоящим русским офицером, душевным человеком, мудрым командиром», — сообщили ТАСС в Службе внешней разведки России (СВР).

Как рассказали в СВР, Дроздов принимал участие во многих операциях разведки, в том числе в операции по обмену советского разведчика Рудольфа Абеля на сбитого в СССР американского летчика Френсиса Гарри Пауэрса. Согласно легенде советских разведчиков, Дроздов стал двоюродным братом Абеля.

Сам Дроздов был широко эрудированным человеком: знал несколько языков и много читал. Правда, сам он посмеивался, что вначале не хотел принимать предложение стать «нелегалом» из-за «броской внешности» и ранней лысины.

Однако «несоветская» внешность и природный аристократизм помогали Дроздову легко находить контакты с людьми из высших слоев западного общества.
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Возможно, помогли и полученные в детстве актерские навыки — он занимался в театральном кружке. Сам Дроздов вспоминает в мемуарах «Записки начальника нелегальной разведки», что в детстве был достаточно болезненным ребенком.

«Донимали меня воспаления легких и всевозможные осложнения. Это переполнило чашу терпения родителей, особенно отца, и они “бросили меня на выживание” в суровые лагерные условия воинской части», — вспоминал Дроздов.

Работая в КГБ, он возглавлял работу с «нелегалами» — разведчиками, которые живут в другой стране под чужими именами и с вымышленными биографиями. Эта работа была одной из самых важных и опасных в разведывательном ведомстве СССР. Как рассказывал Дроздов в интервью «Российской газете», в нелегальной разведке служили представители 32 национальностей — туда набирали молодежь, знавшую языки и коммуникабельную.

Это обычное явление: чем моложе человек, тем он более склонен к смелой и решительной работе.
Юрий Дроздов

В 1979 году он стал одним из ключевых участников штурма резиденции афганского президента-диктатора Хафизуллы Амина, который осуществила небольшая группа сотрудников КГБ при поддержке армейских подразделений. Эта операция, в ходе которой Амин был ликвидирован, вошла в историю советской разведки. «Мы знали, сколько их много и сколько мало нас. Мы были смертниками», — рассказывал «Газете.Ru» один из участников тех событий.

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Как вспоминал сам Дроздов, именно после этой операции по предложению тогдашнего главы КГБ Юрия Андропова была создана группа спецназа КГБ «Вымпел».

Дроздов с уважением относился к Андропову и даже в соавторстве написал книгу, где сравнивал покойного главу КГБ с нынешним президентом России и бывшим разведчиком Владимиром Путиным, видя определенное сходство в обеих политических фигурах.

Дроздов был главой резидентуры КГБ в Нью-Йорке, где работал эффективно. Стоит отметить, что именно Дроздов несколько раз докладывал, что замглавы ООН Аркадий Шевченко связан с ЦРУ: «Мы должны что-то сделать, иначе это перерастет в большой скандал».

Соображения Дроздова были переданы в Политбюро, однако никаких мер принято не было, но Дроздов оказался прав.
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В 1975 году Шевченко попросил убежища в США. «Думаю, предательство Шевченко — это следствие медлительности политического руководства с принятием решения по сигналу разведки, которая своевременно предупредила и длительное время информировала о вероятности такого расклада событий и тяжести последствий», — писал Дроздов в своей книге.

Высоко о Дроздове отзывались его противники времен холодной войны. Западная пресса называла его «легендарным шпионом». Знаменитый писатель и бывший разведчик Фредерик Форсайт в своей книге «Икона» называет Дроздова «самым значительным представителем из мастеров русского шпионажа».

Правда, сам Дроздов довольно скептически относился к тому, что Россия и США смогут стать партнерскими державами.

Мир вступил в фазу наиболее опасного противостояния — цивилизованного. Цена поражения в этом противостоянии — полное исчезновение с лица Земли одной из цивилизаций.
Юрий Дроздов

После выхода в отставку в 1991 году харизматичный обаятельный Дроздов активно выступал перед разведчиками, политиками и общественными деятелями. Многие годы он поддерживал дружеские отношения с ныне покойным разведчиком ГДР Маркусом Вольфом.

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