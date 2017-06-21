Евгения Васильева нашла работу в ТСЖ своего элитного дома в Москве

Васильева проживает в 13-комнатной квартире в доме № 6 по Молочному переулку, недалеко от Осторженки. Там она отбывала свой домашний арест. В распоряжении агентства оказались копии протоколов годового собрания жильцов дома, где говорится о ее назначении на новую должность. Это решение было поддержано единогласно.

При этом председателем ТСЖ является бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Его подпись стоит под протоколом об итогах собрания. Также жильцы дома возложили на экс-чиновника обязанности счетной комисии товарищества.

В мае 2015 года Васильеву, занимавшую пост главы департамента имущественных отношений Минобороны, приговорили к пяти годам лишения свободы за многомилионные хищения при продаже имущества министерства. Суд зачел ей время содержания под домашним арестом с ноября 2012 года.

Следствие установило, что Васильева выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество фирмы «Оборонсервис» и продавала его по заниженной стоимости. Похищенные деньги она переводила в подконтрольные ей фирмы. Изначально сумма ущерба, причиненного действиями организованной преступной группы, куда входила Васильева, составляла более двух миллиардов рублей, позже она снизилась до 216 миллионов.

Бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова суд счел жертвой обмана своей подчиненной. Он лишился своего поста в 2012 году, когда стало известно о махинациях с имуществом «Оборонсервиса». Против министра также было возбуждено дело о халатности, не связанное с хищениями, однако в 2014 году Сердюков был амнистирован.