В Сочи работу общественного транспорта продлили до 03:00
В Сочи 21 июня от стадиона «Фишт» автобусы будут ходить до 03:00.
В Сочи 21 июня от стадиона «Фишт» автобусы будут ходить до 03:00.
Здесь пройдет второй матч Кубка Конфедераций. На поле стадиона встретятся сборные Мексики и Новой Зеландии.
«Изменения коснутся рейсовых автобусов № 57, 57к, 100, 124с, 125с, 135», — сообщили в
Также от Олимпийского парка будут отходить специальные шатлы S1.
Автобусы, шатлы и Ласточки будут курсировать в Сочи и 29 июня, в день полуфинального матча Кубка конфедераций FIFA 2017.
Как сообщалось ранее, проезд в общественном транспорте в дни матчей для тех, у кого есть билет на игру и паспорт болельщика, будет бесплатным. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,