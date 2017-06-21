Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наталья Ветлицкая возмутила россиян высказываниями о Москве
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Песков ответил на слова Порошенко, сказанные в ходе визита в США
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Трамп заявил, как США относятся к происходящему на Украине
Пожар в Grenfell Tower Десятки человек погибли, выжившие штурмуют чиновников и требуют отставки Терезы Мэй
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В небе Сирии РФ и США начали "войну без правил"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Кравчук: безвиз безвизом, а оторваться от России не получится
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
14:59 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи работу общественного транспорта продлили до 03:00

В Сочи 21 июня от стадиона «Фишт» автобусы будут ходить до 03:00.

Здесь пройдет второй матч Кубка Конфедераций. На поле стадиона встретятся сборные Мексики и Новой Зеландии.

«Изменения коснутся рейсовых автобусов № 57, 57к, 100, 124с, 125с, 135», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Также от Олимпийского парка будут отходить специальные шатлы S1.

Автобусы, шатлы и Ласточки будут курсировать в Сочи и 29 июня, в день полуфинального матча Кубка конфедераций FIFA 2017.

Как сообщалось ранее, проезд в общественном транспорте в дни матчей для тех, у кого есть билет на игру и паспорт болельщика, будет бесплатным. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Путин показал Стоуну видео операции в Сирии с чужого смартфона
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий ФСО
Скончался легендарный советский разведчик Юрий Дроздов
Госпитализирован супруг Елизаветы II принц Филипп
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
Повторный анализ выявил алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино Торнике Квитатиани из пятого сезона снимается вместе с Дмитрием Певцовым и Евгением Стычкиным
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь