В Сочи работу общественного транспорта продлили до 03:00

Здесь пройдет второй матч Кубка Конфедераций. На поле стадиона встретятся сборные Мексики и Новой Зеландии.

«Изменения коснутся рейсовых автобусов № 57, 57к, 100, 124с, 125с, 135», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Также от Олимпийского парка будут отходить специальные шатлы S1.

Автобусы, шатлы и Ласточки будут курсировать в Сочи и 29 июня, в день полуфинального матча Кубка конфедераций FIFA 2017.