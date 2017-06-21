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14:57 (мск), источник: Клопс.ru

В Центральном парке Калининграда отпразднуют День молодёжи

В Центральном парке Калининграда в субботу, 24 июня, отметят День молодёжи. Об этом сообщает официальный сайт парка.

В 15:30 от драмтеатра стартует организованная авто-, мото- и велоколонна, а также шествие молодёжных объединений, учреждений высшего и среднего профессионального образования, работающей молодёжи.

Основные мероприятия праздника состоятся в парке с 16:00 до 22:00. На протяжении шести часов будет работать главная сцена, на которой выступят DJ Exile, Russ el Ress, Aoka, участник шоу «Голос» Илья Хвостов, Калининградская лига танцев, танцевальный проект «Ритмы», DL Ivanoff и певица Masheree, группы Shagywall и «Домино», Kenig Tribute Band, Вадим Белоглазов, «Оля Кимберли Бэнд», школа танцев «Todes Калининград».

Помимо этого, в программе запланированы интерактивные развлечения, творческие площадки и соревнования спортсменов-экстремалов. Вход в парк свободный.

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