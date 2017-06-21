В Центральном парке Калининграда отпразднуют День молодёжи

В 15:30 от драмтеатра стартует организованная авто-, мото- и велоколонна, а также шествие молодёжных объединений, учреждений высшего и среднего профессионального образования, работающей молодёжи.

Основные мероприятия праздника состоятся в парке с 16:00 до 22:00. На протяжении шести часов будет работать главная сцена, на которой выступят DJ Exile, Russ el Ress, Aoka, участник шоу «Голос» Илья Хвостов, Калининградская лига танцев, танцевальный проект «Ритмы», DL Ivanoff и певица Masheree, группы Shagywall и «Домино», Kenig Tribute Band, Вадим Белоглазов, «Оля Кимберли Бэнд», школа танцев «Todes Калининград».