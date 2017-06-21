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16:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Павловске на берегу Дона установили памятник сому

Его изготовил местный житель Юрий Торопчин.

Источник: РИА "Воронеж"

Памятник сому установили на берегу реки Дон в Павловске в пятницу, 16 июня. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил местный житель 55-летний Юрий Торопчин в среду, 21 июня. Монумент с надписью «Ни хвоста, ни чешуи» он изготовил и установил сам.

— Идея возникла в 2016 году. Занимаюсь изготовлением памятников. Попался кусок гранита, в котором разглядел будущий символ. Работал над ним в свободное время в домашней мастерской примерно полгода. Стелу установили у Дона, рыбакам на удачу. Задумки еще есть, но это пока секрет!­ — рассказал мастер.

Жители города активно обсуждают памятник в соцсети.

— Хорошая стела, но что означают слова «ни хвоста, ни чешуи»? То ли их в Дону нет? То ли не видать рыбаку ни хвоста, ни чешуи? — спрашивает жительница города Любовь Великодченко.

— Сразу видно, что вы не рыбачка. У рыбаков это пожелание удачного лова. Так что берите удочки и «ни хвоста вам, ни чешуи»! — ответила павловчанка Людмила Рахманкулова.

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