На круизных теплоходах, пришвартованных у речвокзала, пройдет день открытых дверей

В этот день можно будет узнать о круизных предложениях на навигацию 2017 года, задать интересующие вопросы представителям круизных туроператоров и забронировать туристическую путевку в речной круиз по специальным ценам.

Время проведения Дня открытых дверей на теплоходах:

«Александр Невский» («Инфофлот») 15.00 — 18.00 (3 часа)

«Семён Будённый» («ВодоходЪ») 15:30 — 16:30 (1 час)

«Валерий Чкалов» («Спутник Гермес») 14:00 — 16:00 (2 часа)

«Алексей Толстой» («РосВояж») 15.00 — 16.00 (1 час)

«А. И. Герцен» («ВОЛГА-ПЛЁС») 14.30 — 15.30 (1 час)

«Георгий Жуков» («ВодоходЪ») 15:30 — 16:30 (1 час)

«Октябрьская революция» («ГАМА») 16.30 — 18.30 (2 часа).

Доступ на вышеуказанные теплоходы будет разрешен только в указанный период времени, в связи с подготовкой круизных судов к выполнению следующего рейса. Для входа при себе нужно обязательно иметь паспорт, в связи с положениями Закона «О транспортной безопасности».

Мероприятие пройдет на 3, 4 причалах речного вокзала (улица Максима Горького, д. 82) с 14:00 до 18:30.

Вход свободный.