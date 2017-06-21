Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наталья Ветлицкая возмутила россиян высказываниями о Москве
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В небе Сирии РФ и США начали "войну без правил"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
«Позор для Украины»: депутат Рады о встрече Порошенко с Трампом
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Новый кроссовер Kia Stonic представлен официально
Глава Uber подал в отставку
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
16:37 (мск), источник: Volga News

На круизных теплоходах, пришвартованных у речвокзала, пройдет день открытых дверей

23 июня все желающие смогут познакомиться с командами и арт-бригадами, осмотреть каюты, рестораны и общественные помещения теплоходов, что поможет полноценно и всесторонне оценить инфраструктуру круизных судов.

В этот день можно будет узнать о круизных предложениях на навигацию 2017 года, задать интересующие вопросы представителям круизных туроператоров и забронировать туристическую путевку в речной круиз по специальным ценам.

Время проведения Дня открытых дверей на теплоходах:

«Александр Невский» («Инфофлот») 15.00 — 18.00 (3 часа)
«Семён Будённый» («ВодоходЪ») 15:30 — 16:30 (1 час)
«Валерий Чкалов» («Спутник Гермес») 14:00 — 16:00 (2 часа)
«Алексей Толстой» («РосВояж») 15.00 — 16.00 (1 час)
«А. И. Герцен» («ВОЛГА-ПЛЁС») 14.30 — 15.30 (1 час)
«Георгий Жуков» («ВодоходЪ») 15:30 — 16:30 (1 час)
«Октябрьская революция» («ГАМА») 16.30 — 18.30 (2 часа).

Доступ на вышеуказанные теплоходы будет разрешен только в указанный период времени, в связи с подготовкой круизных судов к выполнению следующего рейса. Для входа при себе нужно обязательно иметь паспорт, в связи с положениями Закона «О транспортной безопасности».

Мероприятие пройдет на 3, 4 причалах речного вокзала (улица Максима Горького, д. 82) с 14:00 до 18:30.
Вход свободный.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Выдача разрешений на строительство останется в полномочиях области
Путин показал Стоуну видео операции в Сирии с чужого смартфона
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
Суд арестовал экс-директора «Гоголь-центра»
Умер легендарный советский разведчик Юрий Дроздов
Тронная речь Елизаветы II прошла без короны впервые за 43 года
Футбол в России — это похороны. Германия о Кубке конфедераций
Повторный анализ выявил алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
СМИ: экспертиза нашла алкоголь в крови 6-летнего мальчика Сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что повторные анализы крови сбитого в Балашихе мальчика подтвердили, что он был пьян
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино Торнике Квитатиани из пятого сезона снимается вместе с Дмитрием Певцовым и Евгением Стычкиным
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь