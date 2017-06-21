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16:18 (мск), источник: Вести - Воронеж

Ранним утром 22 июня в Воронеже зажгут свечи памяти

Акция пройдёт на площади Победы.

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В День памяти и скорби, 22 июня, в центре Воронежа пройдёт патриотическая акция. Мероприятие под названием «Свеча памяти» начнётся в 4 часа утра.

Как сообщили в мэрии, в мероприятии приглашают принять участие всех желающих. На площади Победы соберутся студенты и активисты различных волонтёрских объединений. Воронежцы зажгут свечи памяти, а затем будет объявлена минута молчания.

Напомним, всего ко Дню памяти и скорби городские власти подготовили более 80 различных мероприятий.

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