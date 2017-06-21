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22:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

К концу недели в Прикамье придёт холодный фронт из Москвы

22 июня в регионе ожидаются дожди и грозы.

МЧС России по Пермскому краю предупреждает о возможных грозах 21—22 июня в Прикамье с порывами ветра до 20 м/с.

Однако в Перми день 21 июня выдался без дождей. Поэтому мы позвонили инженеру ГИС-центра ПГНИУ Андрею Шихову и поинтересовались, насколько вероятны эти прогнозы.

«Прогноз на 21 июня оказался неверным. День выдался сухим и малооблачным. Такую погоду сформировал гребень повышенного давления. Но он был неустойчивым, и к 22 июня погода изменится. В первой половине дня ожидаются дожди, а во второй половине возможны и грозы. Но они будут кратковременными и без особых порывов ветра. Небольшие дожди возможны и в оставшиеся до конца недели дни. Температура воздуха будет держаться в пределах 19−22 градусов, постепенно понижаясь к концу недели. Холодные массы, которые находятся сейчас над территорией Москвы, постепенно переместятся на Урал. В целом можно говорить о том, что температура июня оказалась на 2,5 градуса ниже климатической нормы», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» Андрей Шихов.

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