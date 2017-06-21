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22:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье полицейские нашли пропавшего 12-летнего подростка

Мальчик сбежал из дома после ссоры с отцом.

Мальчика из Кудымкара два дня искали полицейские. Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, ребёнок ушёл из дома 19 июня после ссоры с отцом. Родители сами отыскать его не смогли и 20 июня обратились в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что школьника видели в разных частях Кудымкара. Днём 21 июля подростка заметили в компании сверстников. После этого полицейские доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ухода мальчика из семьи, в том числе причины его поступка.

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