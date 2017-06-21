В Прикамье полицейские нашли пропавшего 12-летнего подростка

Мальчика из Кудымкара два дня искали полицейские. Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, ребёнок ушёл из дома 19 июня после ссоры с отцом. Родители сами отыскать его не смогли и 20 июня обратились в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что школьника видели в разных частях Кудымкара. Днём 21 июля подростка заметили в компании сверстников. После этого полицейские доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ухода мальчика из семьи, в том числе причины его поступка.