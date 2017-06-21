В Омске на выпускной ограничат продажу алкоголя

Для теперь уже бывших школьников запланирована программа с участием профессиональных ведущих, ди-джея, шоу-балета и авторского театра. Кульминацией праздника станет салют, начало которого в 22:50.

Правда, омским выпускникам придется смотреть фейерверк на трезвую голову. Помимо запрета продажи алкоголя после 22:00, реализация спиртсодержащей продукции будет запрещена во всех местах массового скопления омичей, в том числе, и на Иртышской набережной.

В этом году школы закончили 4700 омичей. Всем, кто придет на праздник, рекомендуют взять с собой маску, поскольку действо будет стилизовано под карнавал.