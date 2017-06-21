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17:47 (мск), источник: РИА Новости

На Керченской переправе запущен новый паром

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Новый автомобильно-пассажирский паром ледового класса «Нина Малкова» запущен на Керченской паромной переправе, сообщает оператор переправы — компания «Морская дирекция».

Источник: РИА Новости

Паром построен на Керченском заводе «Фрегат». Его вместимость — 10 единиц малотоннажного транспорта, 62 пассажира.

«Судно используется на линии “порт Кавказ (причал № 7) — Керченский морской торговый порт” для перевозки транспорта до 7,5 тонны в целях сокращения времени ожидания для малотоннажных транспортных средств и уменьшения нагрузки на пассажирскую линию ввиду наступления летнего туристического сезона», — говорится в сообщении.

Таким образом, теперь на переправе будут курсировать восемь паромов.

При этом в ближайшее время ожидается запуск находившегося на ремонте автомобильного парома «Керченский-2» вместимостью 17 единиц малотоннажного транспорта и 60 пассажиров.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт «Симферополь» являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который будет самым протяженным в России.

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