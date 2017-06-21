ГПУ просит Раду разрешить привлечь к ответственности депутата Дейдея

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в среду, 21 июня, в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с депутата от фракции «Народный фронт» Евгения Дейдея.

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«Внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Е. Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 миллиона гривен (235 тысяч долларов)», — написал Луценко в среду на своей странице в Facebook.

Ранее Специализированная прокуратура Украины (САП) передала в Генпрокуратуру материалы, согласно которым Дейдей подозревается в незаконном обогащении. Однако прокуратура вернула материалы на доработку.

После доработки САП вновь подала материалы в Генпрокуратуру для инициирования процедуры привлечения к ответственности. Согласно конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент по представлению генпрокурора должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности.