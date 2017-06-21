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18:43 (мск), источник: БЕЛТА

Прокуратура выявила нарушения в сфере охраны труда в организации-подрядчике «Беларуськалия»

Проверка проводилась в связи с фактами смертельного травмирования работников на «Беларуськалии». Прокуратура проверяла соблюдение Директивы № 1, законодательства о труде и об охране труда.

Источник: БЕЛТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Солигорского района выявила нарушения в ООО «Пассат» — подрядной организации, привлекаемой для выполнения работ на объектах ОАО «Беларуськалий», сообщил журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин, передает корреспондент БЕЛТА.

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Проверка проводилась в связи с фактами смертельного травмирования работников на «Беларуськалии». Прокуратура проверяла соблюдение Директивы № 1, законодательства о труде и об охране труда.

Выявлено, что в ООО «Пассат» не соблюдаются правила охраны труда при работе на высоте, в первом квартале 2017 года не проводился ежеквартальный контроль за состоянием охраны труда на предприятии. Кроме того, в организации не налажена надлежащая профилактическая работа с работниками, совершившими нарушения трудовой дисциплины либо правонарушения. Не информируются правоохранительные органы о фактах нахождения работников на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения, что является одной из причин производственного травматизма.

Для устранения нарушений законодательства по результатам проверки прокурором Солигорского района 14 июня в адрес управляющего ООО «ПАССАТ» внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении.

Один из несчастных случаев произошел 26 октября 2016 года. Шестеро мужчин, работники подрядной организации, находясь в строительной люльке при подъеме к месту выполнения кровельных работ на территории 1-го рудоуправления ОАО, упали с высоты. В результате падения люльки один рабочий от полученных травм скончался на месте, еще пятеро получили различные по степени тяжести телесные повреждения. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 303 (нарушение правил безопасности горных или строительных работ) УК РБ.

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