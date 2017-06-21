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19:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Донбасс может остаться без воды

Насосная станция Южнодонбасского водовода находится на территории подконтрольной самопровозглашенной ДНР в районе Ясиноватой. К водоводу подключены три фильтровальные станции, две из которых обеспечивают подачу воды в подконтрольные Киеву районы области.

Источник: "РИА Новости" Украина

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина.

Из-за непрекращающихся боевых действий и разрушений систем жизнеобеспечения на юго-востоке Украины более 1 миллиона человек проживающих по обе линии разграничения могут остаться без чистой питьевой воды. Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в ходе инспекции прифронтовых районов Донбасса. По словам зампреда миссии ОБСЕ для стабилизации ситуации необходимо устойчивое прекращение огня с обеих сторон, отвод артиллерийских орудий и разведение вооруженных сил в наиболее «горячих» точках региона.

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«Боевые столкновения угрожают оставить более 1 миллиона человек без воды. Необходимы устойчивое прекращение огня, отвод оружия, разведение сил», — говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ в Twitter.

Во время инспекции заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг вместе с патрулями посетил насосную станцию 1-го подъема Южнодонбасского водовода, а также провел в Мариуполе встречу с представителями компании «Вода Донбасса», которая обеспечивает питьевой водой жителей донецкого края. По мнению европейского чиновника наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация с насосной станцией в окрестностях населенного пункта Васильевка под Ясиноватой и регулярные повреждения водопроводных сетей в районе Авдеевки. В то же время до вчерашнего дня перебои с водоснабжением наблюдались еще в пяти районах Донецкой области — в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском. Кроме того, из-за повреждения водопроводных сетей под Горловкой жители прифронтового Торецка испытывают трудности с водоснабжением уже не протяжении нескольких месяцев — в отдельных районах города питьевая вода подается всего несколько часов в сутки или отсутствует по нескольку дней.

Серьезную обеспокоенность вызывают систематические обстрелы и в районе Докучаевска, где под удар попадают очистные сооружения. Отметим, что аварии на этом объекте грозят сбросом в окружающую среду сточных вод, не прошедших необходимую очистку. На прошлой неделе после очередных перестрелок очистные сооружения в Докучаевске остановили работу, что, безусловно, создало серьезную угрозу для мирного населения и окружающей среды. Персонал объекта был вынужден эвакуироваться и только спустя несколько суток коммунальные службы под угрозой новых обстрелов все же приступили к восстановительным работам.

К слову, несколько дней назад в зоне обстрелов снова оказалась Донецкая фильтровальная станция и насосная станция 1 подъема Южнодонбасского водовода. По данным специалистов обслуживающих ДФС в последний раз на территории станции было зафиксировано около 15 попаданий мин и артиллерийских снарядов, несколько боеприпасов попали в резервуары с чистой водой, частичные повреждения получил хлоропровод, но, к счастью, обошлось без утечки ядохимикатов. На насосной станции Южнодонбасского водовода также были зафиксированы множественные попадания по всей территории, однако, обошлось без существенных повреждений оборудования — в настоящее время водовод продолжает свою работу, при этом нет никаких гарантий, что сегодня или завтра эти жизненно важные объекты опять не подвергнутся вооруженной атаке.

Напомним, что насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода находится на территории подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике в районе Ясиноватой. К водоводу подключены три фильтровальные станции, две из которых обеспечивают подачу питьевой воды в подконтрольные Киеву районы Донецкой области.

С начала вооруженного конфликта территория водовода попадала под обстрел десятки раз, при этом из-за повреждения оборудования неоднократно останавливала свою работу. В последний раз аварийное отключение произошло после массированного артиллерийского обстрела в ночь с 10 на 11 июня. В результате удара станция была обесточена, десятки тысяч жителей в ряде населенных пунктов по обе стороны линии разграничения несколько дней оставались без воды.

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