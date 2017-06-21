Фруктово-овощные палатки не исчезнут с улиц Минска — учтено мнение жителей

«После того как появилась информация о том, что не будут выделяться площадки под уличную торговлю фруктами и овощами, а имеющиеся договоры аренды не будут продлеваться после окончания срока их действия, в Мингорисполком и администрации районов столицы стали поступать письменные и устные обращения жителей с просьбой сохранить палаточную торговлю, — сказала Нина Емельянова. — Мнение жителей стало решающим — палатки продолжат работать».

В столице в настоящее время насчитывается 203 такие палатки. Они размещаются на торговых площадках на правах аренды. Договоры заключались в разные годы сроком на пять лет (арендную плату уличные продавцы вносят ежегодно).