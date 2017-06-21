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20:52 (мск), источник: Ipress.ua

Глава Пентагона подарил Порошенко совместную фотографию

Министр обороны США Джеймс Маттис подарил Президенту Украины Петру Порошенко, с которым провел встречу в рамках визита главы Украинского государства в США, совместную фотографию.

Источник: Ipress.ua

«От патриота — патриоту. С уважением». Искренние слова министра обороны США, адресованные нашему Президенту, лучше всего характеризуют дружеские отношения, которые сложились после их встречи", — сообщает в Facebook пресс-секретарь украинского Президента Святослав Цеголко.

По словам пресс-секретаря, в переговорной комнате Меттиса в Пентагоне висит часы, что показывает киевское время.

«События в Украине важны для США, здесь предоставляют нам большое значение», — подытожил Цеголко.

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Ранее пресс-служба главы Украинского государства сообщала о встрече Порошенко с министром обороны США Мэттисом. Собеседники, в частности, обсудили ситуацию на Донбассе.

Маттис выразил полную поддержку Украине и поддержал сохранение санкций против России. Он подчеркнул важность соблюдения обязательств по обеспечению международного порядка, суверенитета, территориальной целостности и свободы. Министр отметил значительный прогресс, который совершила Украина в сфере безопасности и обороны, а также роль в этом начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко.

Стороны обсудили приоритетные шаги для укрепления оборонного потенциала Украины в рамках развития стратегического партнерства с США и углубления двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Порошенко пригласил министра обороны США посетить Украину с визитом.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев получил твердую поддержку со стороны Вашингтона. Ранее Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон обсудил с министром энергетики США Риком Перри возможности поставки альтернативных видов топлива.

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