Глава Пентагона подарил Порошенко совместную фотографию
Министр обороны США Джеймс Маттис подарил Президенту Украины Петру Порошенко, с которым провел встречу в рамках визита главы Украинского государства в США, совместную фотографию.
Министр обороны США Джеймс Маттис подарил Президенту Украины Петру Порошенко, с которым провел встречу в рамках визита главы Украинского государства в США, совместную фотографию.
«От патриота — патриоту. С уважением». Искренние слова министра обороны США, адресованные нашему Президенту, лучше всего характеризуют дружеские отношения, которые сложились после их встречи", — сообщает в Facebook
По словам
«События в Украине важны для США, здесь предоставляют нам большое значение», — подытожил Цеголко.
Ранее
Маттис выразил полную поддержку Украине и поддержал сохранение санкций против России
Стороны обсудили приоритетные шаги для укрепления оборонного потенциала Украины в рамках развития стратегического партнерства с США и углубления двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Порошенко пригласил министра обороны США посетить Украину с визитом.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев получил твердую поддержку со стороны Вашингтона. Ранее Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон обсудил с министром энергетики США Риком Перри возможности поставки альтернативных видов топлива.