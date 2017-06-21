Глава Пентагона подарил Порошенко совместную фотографию

«От патриота — патриоту. С уважением». Искренние слова министра обороны США, адресованные нашему Президенту, лучше всего характеризуют дружеские отношения, которые сложились после их встречи", — сообщает в Facebook пресс-секретарь украинского Президента Святослав Цеголко.

По словам пресс-секретаря, в переговорной комнате Меттиса в Пентагоне висит часы, что показывает киевское время.

«События в Украине важны для США, здесь предоставляют нам большое значение», — подытожил Цеголко.