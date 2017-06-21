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22:17 (мск), источник: Tengrinews

Казахстан может лишиться зерновых областей и потерять озеро Балхаш — климатологи

Казахстан может лишиться зерновых областей и потерять озеро Балхаш. По словам климатологов, через несколько десятилетий часть страны может.

Источник: Tengrinews

Казахстан может лишиться зерновых областей и потерять озеро Балхаш. По словам климатологов, через несколько десятилетий часть страны может превратиться в неприветливый безводный край, сообщает КТК.

«Увеличится засушливость климата. Это охватит особенно вот эту часть. Зерновую часть, зерновые области», — заявил директор Научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» Пайызхан Кожахметов.

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В зоне риска — север, запад, центр Казахстана, а также озеро Балхаш.

«Если ледники растают, то большая угроза, что Балхаш исчезнет. И если такой сценарий будет продолжаться, не дай Бог, конечно, то Балхаш может повторить судьбу Арала», — добавил Кожахметов.

По прогнозам, через 50 лет средняя температура воздуха на планете вырастет на 4−5 градусов из-за глобального потепления. По словам российского климатолога Андрея Кисилева, это также отразится на характере осадков.

«За последнее десятилетие наблюдается изменение и характер осадков, то есть на смену грибным дождичкам приходят ливни», — говорит Кисилев.

о эти ливни, по мнению другого российского климатолога, Центральной Азии, и Казахстану в частности, не грозят.

«Это касается Средней Азии в целом, конечно, проблема с водой и так сложная, я думаю, что она проще не станет в ближайшие десятилетия. Во многих районах, засушливых, с достаточно большой вероятностью, ситуация может усугубиться», — замдиректора Научно-исследовательского центра Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

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