Казахстан может лишиться зерновых областей и потерять озеро Балхаш — климатологи

«Увеличится засушливость климата. Это охватит особенно вот эту часть. Зерновую часть, зерновые области», — заявил директор Научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» Пайызхан Кожахметов.

Казахстан может лишиться зерновых областей и потерять озеро Балхаш. По словам климатологов, через несколько десятилетий часть страны может превратиться в неприветливый безводный край, сообщает КТК.

В аэропортах Казахстана можно снять запрет на выезд из страны

В зоне риска — север, запад, центр Казахстана, а также озеро Балхаш.

«Если ледники растают, то большая угроза, что Балхаш исчезнет. И если такой сценарий будет продолжаться, не дай Бог, конечно, то Балхаш может повторить судьбу Арала», — добавил Кожахметов.

По прогнозам, через 50 лет средняя температура воздуха на планете вырастет на 4−5 градусов из-за глобального потепления. По словам российского климатолога Андрея Кисилева, это также отразится на характере осадков.

«За последнее десятилетие наблюдается изменение и характер осадков, то есть на смену грибным дождичкам приходят ливни», — говорит Кисилев.

о эти ливни, по мнению другого российского климатолога, Центральной Азии, и Казахстану в частности, не грозят.