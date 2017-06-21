Казахстан может лишиться зерновых областей и потерять озеро Балхаш — климатологи
Казахстан может лишиться зерновых областей и потерять озеро Балхаш. По словам климатологов, через несколько десятилетий часть страны может.
Казахстан может лишиться зерновых областей и потерять озеро Балхаш. По словам климатологов, через несколько десятилетий часть страны может.
Казахстан может лишиться зерновых областей и потерять озеро Балхаш. По словам климатологов, через несколько десятилетий часть страны может превратиться в неприветливый безводный край, сообщает КТК.
«Увеличится засушливость климата. Это охватит особенно вот эту часть. Зерновую часть, зерновые области», — заявил директор
В зоне риска — север, запад, центр Казахстана, а также озеро Балхаш.
«Если ледники растают, то большая угроза, что Балхаш исчезнет. И если такой сценарий будет продолжаться, не дай Бог, конечно, то Балхаш может повторить судьбу Арала», — добавил Кожахметов.
По прогнозам, через 50 лет средняя температура воздуха на планете вырастет на 4−5 градусов
«За последнее десятилетие наблюдается изменение и характер осадков, то есть на смену грибным дождичкам приходят ливни», — говорит Кисилев.
о эти ливни, по мнению другого российского климатолога, Центральной Азии, и Казахстану в частности, не грозят.
«Это касается Средней Азии в целом, конечно, проблема с водой и так сложная, я думаю, что она проще не станет в ближайшие десятилетия. Во многих районах, засушливых, с достаточно большой вероятностью, ситуация может усугубиться», — замдиректора