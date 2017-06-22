Курские приставы списали деньги со счёта воронежца за долги его тёзки

Не можешь найти должника — сними деньги с карты его однофамильца. Курские судебные приставы, похоже, и не собирались исправлять ошибку — и снова обнулили счета воронежца Сергея Рыжкова. Списали деньги за якобы неоплаченные коммунальные услуги, арестовали автомобиль. Причем, все это происходит с мужчиной уже во второй раз — он вынужден оплачивать долги полного тезки.

Эту историю «Вести-Воронеж» рассказывали осенью прошлого года. Тогда курские приставы перепутали данные мужчин из Воронежа и Курска. Но настоящего должника с тех пор так и не нашли и опять выставили счёт воронежскому Сергею Рыжкову, у которого с неплательщиком совпадает ещё и дата рождения. Юристы в прошлый раз советовали мужчине сменить фамилию, но от этой идеи семья Рыжковых отказалась, посчитав замену документов сложным и затратным делом. Поэтому сейчас обратились в прокуратуру с требованием провести служебное расследование. Глава семьи также собирает документы, чтобы решить проблему через суд. В прошлый раз приставы исправили ошибку и вернули средства обратнотолько после того, как жена Сергея Рыжкова обратилась за помощью к журналистам.

Светлана Рыжкова, жена Сергея Рыжкова: