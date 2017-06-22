Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Девочку без взрослых и с большим чемоданом задержали на вокзале
"Слишком поздно опомнились": Хирург ответил на решение США
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: Рианна надела кружевное платье от Диор без белья
Кравчук: Безвиз оторваться от РФ не поможет
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
09:11 (мск), источник: Вести - Воронеж

Курские приставы списали деньги со счёта воронежца за долги его тёзки

У Сергея Рыжкова также ошибочно арестовали автомобиль.

Не можешь найти должника — сними деньги с карты его однофамильца. Курские судебные приставы, похоже, и не собирались исправлять ошибку — и снова обнулили счета воронежца Сергея Рыжкова. Списали деньги за якобы неоплаченные коммунальные услуги, арестовали автомобиль. Причем, все это происходит с мужчиной уже во второй раз — он вынужден оплачивать долги полного тезки.

Эту историю «Вести-Воронеж» рассказывали осенью прошлого года. Тогда курские приставы перепутали данные мужчин из Воронежа и Курска. Но настоящего должника с тех пор так и не нашли и опять выставили счёт воронежскому Сергею Рыжкову, у которого с неплательщиком совпадает ещё и дата рождения. Юристы в прошлый раз советовали мужчине сменить фамилию, но от этой идеи семья Рыжковых отказалась, посчитав замену документов сложным и затратным делом. Поэтому сейчас обратились в прокуратуру с требованием провести служебное расследование. Глава семьи также собирает документы, чтобы решить проблему через суд. В прошлый раз приставы исправили ошибку и вернули средства обратнотолько после того, как жена Сергея Рыжкова обратилась за помощью к журналистам.

Светлана Рыжкова, жена Сергея Рыжкова:

«Они мотивируют это тем, что якобы происходит какой-то сбой в управлении федеральной миграционной службы. Управление присылает им данные, которые выпадают на моего мужа. А то, что эти данные необходимо проверить, у приставов на это то ли нет времени, то ли желания».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Игрок сборной России объяснил поражение от Португалии
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Трамп заявил, что будет бороться с «тиранией коммунизма»
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Губернатор Кузбасса находится в больнице после операции
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь