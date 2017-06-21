В полтора раза подорожает проезд за наличные в общественном транспорте Алматы

Меньше, чем через две недели в автобусах и троллейбусах намерены ввести новый тариф. По нему одна поездка без карты «Онай» станет для пассажира в полтора раза дороже и обойдётся минимум в 120 тенге. Так власти намерены бороться с «зайцами» и любителями платить наличными водителям и кондукторам.

О введении тарифа для тех, кто не пользуется картой «Онай», чиновники Алматы говорили давно. И, похоже, их слова уже скоро воплотятся в жизнь. Новые цены на разовый проезд в общественном транспорте как раз сейчас обсуждают городские депутаты.

«Примерные и ориентировочные даты, которые пока от нас не зависят, но это будет летом. Будет установлен новый тариф, он будет от 120 и максимум до 150 тенге. По картам проезд останется прежним — 80 тенге», — говорит и.о. директора ТОО «Транспортный холдинг Алматы» Садир Хамраев.

Транспортники уверены, что с изменением тарифа большая часть пассажиров откажется от купюр и монет и перейдёт на безналичный расчет. А значит, сотни тысяч тенге ежедневно перестанут оседать в карманах у недобросовестных кондукторов и водителей. Жители Алматы уверяют, что после внедрения карт «Онай» в автобусах и троллейбусах мало что изменилось и сомневается, что ситуацию исправит повышенный тариф.

Чиновники не отрицают, что союз водителей, кондукторов и проверяющих хорошо зарабатывает на невыдаче разовых билетов. Убытки несут автопарки, которые ежемесячно недосчитываются миллионов тенге.

Сговор водителей, кондукторов и проверяющих разоблачали не раз. Недобросовестных сотрудников со скандалом увольняли, но ситуацию это не поменяло.

Сделать работу общественного транспорта прозрачнее, говорят власти, помогут рейды. Уже через две недели на улицы Алматы выйдут контролеры и полицейские. Особо тщательно проверять автобусы и троллейбусы будут в часы пик — утром и вечером. Транспортники заявляют, что ездить бесплатно или по одному и тому же билету пассажиры больше не будут. Также они намерены вдвое увеличить штраф для водителей и кондукторов, которые продолжат нарушать правила.