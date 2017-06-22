В школах Воронежской области создадут более 1,5 тыс мест в 2017 году
На строительство школ потратят более 560 млн рублей.
На строительство школ потратят более 560 млн рублей.
В школах Воронежской области до конца 2017 года создадут 1594 тыс. новых ученических мест, сообщили в
Тему подняли на совещании вопросу реализации соглашения, заключенного между Министерством образования и науки Российской Федерации и правительством Воронежской области в среду, 21 июня. В рамках выполнения условий соглашения планируется проведение капитального ремонта шести воронежских школ на 63,4 млн рублей, что позволит создать дополнительно 1,2 тыс. новых ученических мест.
По условиям соглашения в регионе создадут новые места за счет строительства школы на 1,2 тыс. мест по улице Шишкова, 140 б и пристройки к МКОУ СОШ № 54 на 370 мест. Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики региона Олег Мосолов рассказал, что финансирование строительства школы на улице Шишкова полностью обеспечено,
Как пояснил Олег Мосолов, теперь важно своевременно провести конкурсные процедуры на закупку и поставку оборудования. Сотрудники городского управления строительной политики являются ответственными за подготовку пакета документов. Губернатор поручил проконтролировать этот процесс и в случае необходимости принять превентивные меры.
Корректировка
Губернатор подчеркнул, что необходимо определить «безвозвратный план действий» по строительству объектов. Он отметил, что план нужен для обеспечения выполнения задач, ведь «в противном случае санкции могут серьезные наступить по отношению к региону».
Мэр Воронежа Александр Гусев пояснил, что в случае экономии средств, их можно будет направить на ремонт еще двух воронежских школ. Алексей Гордеев одобрил предложение и также поручил взять работы под контроль. Глава региона поставил задачу продумать возможную модель создания удаленных рабочих мест учителей. Губернатор отметил, что эту тему надо поднимать на федеральном уровне.