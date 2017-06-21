Переводить казахский язык на латиницу можно будет с помощью приложения

Студенты одного из колледжей Шымкента разработали мобильное приложение, которое в ближайшем будущем облегчит перевод казахского языка на латиницу, сообщает Хабар.

«Если у вас уже какой-то документ на казахском шрифте написан, там надо будет перевести, вы не будете заново все это печатать, вы просто используете наш проект. За какие-то пять минут вы без проблем переводите ваш материал», — рассказал руководитель проекта Куаныш Рыскулов.

Молодёжь уверена, что приложение поможет сократить время при переводе книг, документов и будет нарасхват уже в ближайшие несколько лет. Свою разработку студенты намерены выложить в бесплатный доступ.

В апреле этого года МОН РК создало рабочую группу по переводу казахского языка на латинскую графику.

Директор Института языкознания им. Байтурсынова Ерден Кажибек 13 апреля 2017 года рассказал о планируемом запуске методического центра по вопросу перехода казахского языка на латиницу.

По мнению депутата Мажилиса Парламента РК Маулена Ашимбаева, процесс перехода на латиницу не должен превращаться в компанейщину. Переход должен быть проведён на плановой основе.

Президент РК определил срок принятия единого стандарта нового казахского алфавита и графики на латиницу к концу 2017 года.