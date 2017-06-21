Переводить казахский язык на латиницу можно будет с помощью приложения
Студенты ЮКО разработали приложение по переводу казахского языка на латиницу. Разработка будет выложена в бесплатный доступ.
Студенты ЮКО разработали приложение по переводу казахского языка на латиницу. Разработка будет выложена в бесплатный доступ.
Студенты одного из колледжей Шымкента разработали мобильное приложение, которое в ближайшем будущем облегчит перевод казахского языка на латиницу, сообщает Хабар.
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Молодёжь уверена, что приложение поможет сократить время при переводе книг, документов и будет нарасхват уже в ближайшие несколько лет. Свою разработку студенты намерены выложить в бесплатный доступ.
В апреле этого года МОН РК создало рабочую группу по переводу казахского языка на латинскую графику.
Директор Института языкознания им. Байтурсынова Ерден Кажибек 13 апреля 2017 года рассказал о планируемом запуске методического центра по вопросу перехода казахского языка на латиницу.
По мнению депутата Мажилиса Парламента РК Маулена Ашимбаева, процесс перехода на латиницу не должен превращаться в компанейщину. Переход должен быть проведён на плановой основе.
Президент РК определил срок принятия единого стандарта нового казахского алфавита и графики на латиницу к концу 2017 года.