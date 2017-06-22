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09:41 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Телеканалы снова не поделили премии

ТЭФИ перенесена с июня на октябрь.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Церемония вручения ТЭФИ, запланированная на 27 июня, перенесена на 3 октября. Как пояснили «Ъ» в комитете индустриальных телепремий, организующем ТЭФИ, шорт-лист финалистов «не отражает реальной картины», поскольку ряд членов жюри проголосовали ошибочно, «не разобравшись с инструкцией».

Источники «Ъ» на медиарынке говорят, что в шорт-листе номинантов были «аномальные перекосы»: больше всего номинаций получили «ТВ Центр», «Культура» и НТВ.

Учредители премии подумают, как организовать голосование, чтобы оно стало «более объективным».

Решение о переносе ТЭФИ было принято на вчерашнем собрании совета учредителей по итогам первого этапа голосования жюри, сказала «Ъ» гендиректор комитета индустриальных телепремий Майя Кобахидзе. Всего в этом году на 33 конкурсных номинации было подано 515 заявок. По правилам премии, голосование проходит онлайн в два тура: на первом этапе жюри определяет шорт-лист, голосуя сразу за три работы в каждой номинации, а на втором — выбирает из троек финалистов одного победителя. По словам Майи Кобахидзе, члены жюри «не до конца разобрались с инструкцией» и «в ряде случаев проголосовали некорректно». «Многие ошибочно выбирали одну программу вместо трех или просто нажимали не ту кнопку, после чего стали обращаться к Михаилу Ефимовичу (Швыдкому, председателю совета учредителей.— “Ъ”) с просьбой дать им переголосовать. Но система не позволяет это сделать отдельным членам жюри», — сказала она «Ъ». Поэтому учредители согласились, что результаты голосования «не отражают реальной картины», и договорились провести повторное голосование, чтобы получить «более объективный результат».

Такой же порядок голосования был и в прошлом году, и «никто не обращался» с просьбой переголосовать, признала госпожа Кобахидзе.

Но в этом году произошла очередная ротация жюри, его численность сократилась вдвое (со 140 до 70 человек), и в жюри пришли в том числе «новые люди». Церемония отложена на 3 октября, поскольку организация нового голосования потребует времени, а летом «все в отпусках», добавила Майя Кобахидзе. В компании EY, отвечающей за аудит голосования, не смогли предоставить «Ъ» оперативный комментарий.

По словам источников «Ъ» на медиарынке, в результатах первого этапа голосования действительно были «аномальные перекосы». Источник на одном из каналов сказал «Ъ», что самое большое количество номинаций получил «ТВ Центр», контролируемый мэрией Москвы, финалистами во многих номинациях стали также канал «Культура» (ВГТРК) и НТВ.

В то же время «Первый канал» попал в финал всего в нескольких номинациях, включая «номинацию за новогоднее промо».

«Этот год был не самым удачным для “Первого”, но их объем оригинального вещания сравним с “Россией 1”», — сказал источник «Ъ».

Было жесткое корпоративное голосование, интересы корпораций заслоняли главное — творчество. Ряд членов жюри голосовали не за творчество, а против конкретных телеканалов.
пояснил собеседник «Ъ» в индустрии

Как рассказали несколько собеседников «Ъ» на медиарынке, на переносе премии настаивали все крупнейшие телевизионные холдинги, их поддержал Михаил Швыдкой. Еще один источник «Ъ» говорит, что традиционные лидеры — «Первый канал» и ВГТРК «в консенсусе» по решению «обнулить результаты», а необходимость запуска нового голосования подтвердили все участники собрания.

В пресс-службе «Первого канала» заявили «Ъ», что «не имеют отношения к инициативе переноса премии»: «Нас устраивают любые сроки и любые результаты. Организационные вопросы — прерогатива комитета индустриальных телепремий». На ВГТРК от комментариев «Ъ» отказались.

Топ-менеджер крупной медиакомпании сказал «Ъ», что холдинги договорились «проверить настройки системы», чтобы «была соизмеримость контента и премии»:

Среди вышедших в лидеры есть вопиющие вещи. У всех возникли вопросы, как они там оказались.

В прошлом году в одной номинации состязались Елена Летучая и Владимир Соловьев, напоминает другой собеседник «Ъ». Тогда в шорт-лист номинации «Вечернее ток-шоу» вошли проекты «Давай поженимся» («Первый канал»), «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» («Россия 1») и одержавшее в итоге победу «Ревизорро-шоу» («Пятница»). «Это принижает стандарты индустрии», — считает собеседник «Ъ». «Добиться внятности и адекватности — главный смысл, — говорит другой собеседник “Ъ”.— Нужно подумать, как правильно определять лучшие проекты, которые всегда становились стандартом работы».

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев сказал «Ъ», что учредители ТЭФИ договорились обсудить «усовершенствование» механизма голосования, чтобы оно стало «более объективным». «Возможно, следует привлечь ко второму туру голосования независимых и авторитетных экспертов из Академии российского телевидения», — сказал он. «Это жгучая и тяжелая тема для всех. Телевидение — амбициозная вещь, и люди очень чувствительные», — резюмировал собеседник «Ъ» в отрасли.

Напомним, премия ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» (АРТ) и вручалась с 1994 года. В 2007 году из состава учредителей вышли телекомпании НТВ и ТНТ, а год спустя номинировать свои работы на премию ТЭФИ прекратила ВГТРК. В феврале 2013 года ВГТРК заявила о выходе из АРТ, пояснив, что академия «превратилась в площадку телераздора». В ноябре 2013 года взамен фактически прекратившей свое существование прежней ТЭФИ была создана новая национальная телепремия для «популяризации лучших профессиональных достижений». Учредителями новой премии стали семь крупнейших медиахолдингов («Первый канал», ВГТРК, «ТВ Центр», «Газпром медиа», «СТС Медиа», «Национальная медиагруппа» и Национальная ассоциация телерадиовещателей), объединившиеся в комитет индустриальных телепремий. Комитетом были организованы премии в 2014, 2015 и 2016 годах.

Анна Афанасьева, Наталья Корченкова

Комментарии
2
А Б
Для того, чтобы аномальных перекосов больше не было, Минкульту либо ещё какому-либо ведомству, необходимо раздать членам жюри инструкции, за какой канал и передачу нужно голосовать, тогда вопрос снимется естественным путём.
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Сергей Сергеев
Есть масса интереснейших передач, но они всегда идут в позднее время, а в вечернее запускают изумительные по своей тупости ток-шоу. И за что можно голосовать? За ревизорро заказушную?
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