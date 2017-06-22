Телеканалы снова не поделили премии

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Церемония вручения ТЭФИ, запланированная на 27 июня, перенесена на 3 октября. Как пояснили «Ъ» в комитете индустриальных телепремий, организующем ТЭФИ, шорт-лист финалистов «не отражает реальной картины», поскольку ряд членов жюри проголосовали ошибочно, «не разобравшись с инструкцией».

Источники «Ъ» на медиарынке говорят, что в шорт-листе номинантов были «аномальные перекосы»: больше всего номинаций получили «ТВ Центр», «Культура» и НТВ.

Учредители премии подумают, как организовать голосование, чтобы оно стало «более объективным». Решение о переносе ТЭФИ было принято на вчерашнем собрании совета учредителей по итогам первого этапа голосования жюри, сказала «Ъ» гендиректор комитета индустриальных телепремий Майя Кобахидзе. Всего в этом году на 33 конкурсных номинации было подано 515 заявок. По правилам премии, голосование проходит онлайн в два тура: на первом этапе жюри определяет шорт-лист, голосуя сразу за три работы в каждой номинации, а на втором — выбирает из троек финалистов одного победителя. По словам Майи Кобахидзе, члены жюри «не до конца разобрались с инструкцией» и «в ряде случаев проголосовали некорректно». «Многие ошибочно выбирали одну программу вместо трех или просто нажимали не ту кнопку, после чего стали обращаться к Михаилу Ефимовичу (Швыдкому, председателю совета учредителей.— “Ъ”) с просьбой дать им переголосовать. Но система не позволяет это сделать отдельным членам жюри», — сказала она «Ъ». Поэтому учредители согласились, что результаты голосования «не отражают реальной картины», и договорились провести повторное голосование, чтобы получить «более объективный результат».

Такой же порядок голосования был и в прошлом году, и «никто не обращался» с просьбой переголосовать, признала госпожа Кобахидзе.

Но в этом году произошла очередная ротация жюри, его численность сократилась вдвое (со 140 до 70 человек), и в жюри пришли в том числе «новые люди». Церемония отложена на 3 октября, поскольку организация нового голосования потребует времени, а летом «все в отпусках», добавила Майя Кобахидзе. В компании EY, отвечающей за аудит голосования, не смогли предоставить «Ъ» оперативный комментарий.



По словам источников «Ъ» на медиарынке, в результатах первого этапа голосования действительно были «аномальные перекосы». Источник на одном из каналов сказал «Ъ», что самое большое количество номинаций получил «ТВ Центр», контролируемый мэрией Москвы, финалистами во многих номинациях стали также канал «Культура» (ВГТРК) и НТВ.

В то же время «Первый канал» попал в финал всего в нескольких номинациях, включая «номинацию за новогоднее промо».

«Этот год был не самым удачным для “Первого”, но их объем оригинального вещания сравним с “Россией 1”», — сказал источник «Ъ».

Было жесткое корпоративное голосование, интересы корпораций заслоняли главное — творчество. Ряд членов жюри голосовали не за творчество, а против конкретных телеканалов. пояснил собеседник «Ъ» в индустрии

Как рассказали несколько собеседников «Ъ» на медиарынке, на переносе премии настаивали все крупнейшие телевизионные холдинги, их поддержал Михаил Швыдкой. Еще один источник «Ъ» говорит, что традиционные лидеры — «Первый канал» и ВГТРК «в консенсусе» по решению «обнулить результаты», а необходимость запуска нового голосования подтвердили все участники собрания.



В пресс-службе «Первого канала» заявили «Ъ», что «не имеют отношения к инициативе переноса премии»: «Нас устраивают любые сроки и любые результаты. Организационные вопросы — прерогатива комитета индустриальных телепремий». На ВГТРК от комментариев «Ъ» отказались.



Топ-менеджер крупной медиакомпании сказал «Ъ», что холдинги договорились «проверить настройки системы», чтобы «была соизмеримость контента и премии»:

Среди вышедших в лидеры есть вопиющие вещи. У всех возникли вопросы, как они там оказались.