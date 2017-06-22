Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

Источник: РИА "Новости"

«Вахта памяти. Вечный огонь» — самая крупная Всероссийская акция, посвященная Дню памяти и скорби, традиционно стартующая в ночь на 22 июня во многих городах России. В Москве акция проводится уже в 26-й раз. В этом году церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду начнется в 3 часа утра. На площадке будут установлены точки с аудио-трансляцией военных песен и экраны, на которых будет показана военная хроника. В четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны. После возложения цветов участники «Вахты памяти» почтут память погибших минутой молчания. Первые лица Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Вместе с главой государства участие в церемонии, по традиции, принимают председатель правительства и члены кабмина, руководство администрации Кремля, члены Федерального Собрания, представители генералитета, основных конфессий. Также венки и корзины с цветами к Могиле Неизвестного Солдата возложат члены правительства Москвы, депутаты Московской городской Думы. «Вахта памяти. Вечный огонь» включает в себя акцию «Линия памяти»: вдоль Крымской набережной зажгут 1418 огней, символизирующих каждый из дней войны. Все, кто хочет отдать дань уважения ветеранам, прошедшим Великую Отечественную войну, смогут зажечь свою собственную мемориальную свечу. Первую свечу 21 июня в 21:30 зажег участник Великой Отечественной войны, а последнюю — посвященную последнему дню войны — зажжет юный правнук свидетеля тех событий. Свечи будут гореть до полуночи 23 июня. На акции будут установлены стенды с электронными ресурсами Министерства обороны России со сведениями о погибших во время Великой Отечественной войны и о присвоенных им наградах. Завершится акция спектаклем «Будем жить» с участием известных молодых актеров, звезд популярных отечественных телесериалов и художественных фильмов. На глазах у зрителей герои спектакля переживут четыре долгих военных года. От Калининграда до Владивостока Во многих городах страны акция «Свеча памяти» пройдет в час, когда пришла война. Первые фашистские бомбы упали на Севастополь 22 июня 1941 года в 3 часа 13 минут, именно в это время по традиции сотни жителей соберутся у Мемориала героической обороны города 1941−1942 годов и зажгут свечи в память о воинах и мирных жителях. В городе-герое Волгограде в 4 утра в храме Всех Святых на Мамаевом кургане верующие помолятся об упокоении душ павших воинов и мирных жителей, погибших в годы войны.

В Санкт-Петербурге 22 июня пройдет акция «Алое небо 41-го года» — учащиеся старших классов выпустят в небо тысячи алых воздушных шаров.

В память о не вернувшихся с фронта 278 тысячах уральцев и о каждом дне Великой Отечественной войны в Екатеринбурге к деревьям березовой аллеи горожане, школьники, кадеты прикрепят 1418 колокольчиков с георгиевскими ленточками, а в полдень во всех городах региона включат сирены системы оповещения, предупредили жителей в ГУ МЧС России по Свердловской области. Важной частью Дня памяти и скорби в Перми станет вручение Ордена Мужества родителям младшего сержанта Ильдуса Кучукбаева, который был смертельно ранен 24 марта 2017 года при нападении членов террористической группировки на военный городок в Чечне. В Калмыкии на участке между поселками Уттой и Хулхутой сегодня откроют памятник воинам, погибшим в сражении под урочищем Сянциком. Здесь в 1942 году во время боя погибло и пропало без вести, по разным данным, от 600 до 900 человек. Для мемориала выбрана необычная форма — боевой патрон. В Калининграде Постом номер 1 станет Вечный огонь у мемориала «Памятник 1200 воинам-гвардейцам», павшим в боях за Кенигсберг. Здесь пройдет возложение цветов и минута молчания, участие в акции примет врио губернатора Антон Алиханов. А на другом конце России — во Владивостоке — в День памяти и скорби жители возложат цветы и венки к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Благотворительность Благотворительный фонд «Память поколений» рядом с Красной площадью в Москве и на Крымской набережной установят боксы: все, кто хочет помочь ветеранам, смогут приобрести у волонтёров значки «Красная гвоздика» в обмен на пожертвование любого размера. Средства пойдут на покупку лекарств, реабилитационную, психологическую помощь подопечным фонда. Фонд помогает не только тем, кто одержал победу в Великой Отечественной Войне, но и участникам контртеррористических операций на Северном Кавказе, боевых действий в Республике Афганистан, а также ветеранам, выполнявшим специальное задание на территории Сирийской Арабской Республики. Аналогичная акция пройдет и в Чувашии. По состоянию на 1 апреля 2017 года, согласно данным Пенсионного Фонда РФ, в России проживает около 1,8 миллионов инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц, а также членов семей погибших инвалидов и участников войны. Дороги мужества В четверг демилитаризованная бронеколонна «Дорога Мужества» из БТР и БРДМ, которая начала движение из Москвы 17 июня, примет участие в памятных мероприятиях в Бресте. В рамках акции более 15 единиц демилитаризованной техники проедут по Москве, Одинцову, Голицыну, Можайску, Вязьме, Смоленску, Орше, Минску, Бресту, Березе и вернутся обратно в Москву. Всего же бронеколонна преодолеет 2,3 тыс. км, маршрут, который, по данным организаторов акции, «полностью совпадает с тем, на котором оборонялись наши войска в 1941-м году». Ожидается, что участники мероприятия установят рекорд, который войдет в Книгу рекордов РФ «как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике».