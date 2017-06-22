Почти 35 тысяч человек напишут ЕГЭ по биологии, истории и языкам

По данным Рособрнадзора, на участие в экзамене по биологии зарегистрировано около 13 тысяч участников, в том числе 2,5 тысячи выпускников текущего года, заявление на участие в ЕГЭ по истории подали более 13 тысяч человек, в том числе 2,9 тысячи выпускников текущего года. Сдавать ЕГЭ по английскому языку в резервный срок намерены 7,4 тысячи участников, в том числе 2,6 тысячи выпускников текущего года, по немецкому языку — около 460 участников, по французскому языку — более 300 участников, по испанскому языку — около 120 участников.

В Рособрнадзоре напомнили, что сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, пропустившие экзамен по уважительной причине.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом. Последние экзамены основного периода в этом году прошли в понедельник. С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.