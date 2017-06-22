Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
От месяца рождения зависит, какая хроническая болезнь вам грозит
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
Девочку без взрослых и с большим чемоданом задержали на вокзале
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В Сирии между РФ и США началась "война без правил"
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
03:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Корабельную набережную во Владивостоке перекроют в День памяти и скорби 22 июня

Для автомобилистов будет организован объезд.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.

Движение транспорта на Корабельной Набережной временно ограничат в четверг, 22 июня, во Владивостоке из-за мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. Для автомобилистов будет организован объезд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Так, движение и парковка автотранспортных средств будут ограничены с 09.30 до 12.30 от дома № 1 по улице Корабельной Набережной до пересечения со Светланским переулком. На данный период времени объезд будет осуществлен по улице Корабельной Набережной от дома № 1 до пересечения с улицей Семеновской.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Цена Победы для Приморья: свыше 30 тысяч человек не вернулись из боя
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Партия Северной Ирландии требует 2 млрд фунтов за коалицию с Мэй
Трамп продлил санкции в отношении КНДР
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь