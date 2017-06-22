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01:37 (мск), источник: РИА Новости

Памятные часы Джеки Кеннеди ушли с молотка за 379 тысяч долларов

НЬЮ-ЙОРК, 22 июн — РИА Новости. Часы бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди проданы на аукционе в Нью-Йорке за 379,500 долларов.

Источник: AP 2017

Торги редких часов и ювелирных украшений, принадлежавших американским знаменитостям провел в среду дом Christie's.

Часы Cartier Tank из золота 750 пробы и сапфиром на заводной коронке оценивались в 60−120 тысяч долларов, однако были реализованы за сумму в разы больше. Эти часы Джеки Кеннеди, будучи первой леди США, получила от мужа своей сестры Ли, принца Станисласа Радзивилла.

На задней панели выгравирована надпись «Stas to Jackie 23 Feb. 63 2:05 am to 9:35 pm» («Джеки от Стаса, 23 февраля 1963. 2:05 утра — 9:35 вечера». В тот день 35-й президент США Джон Кеннеди устроил необычный поход в Палм-бич. Дистанция в 50 миль (около 80 км) была преодолена участниками за 19,5 часов, о чем и свидетельствует гравировка. В этих часах Джеки Кеннеди запечатлена на нескольких фотографиях.

Первая леди США, в свою очередь, преподнесла зятю рисунок, на котором изображены сам Стас Радзивилл и друг семьи банкир и политический советник Чак Спалдинг, принимавшие участие в пешем марафоне. Картина также подписана «23 февраля 1963 2.05 am — 9.35 pm; Стасу от Джеки с любовью и восхищением». Рисунок Кеннеди был продан с аукциона вместе с ее часами.

Лот был продан в течение трех минут.

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