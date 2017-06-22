Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
"Слишком поздно опомнились": Хирург ответил на решение США
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В Сирии между РФ и США началась "война без правил"
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
02:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Китаец попытался вернуть девушку с помощью 99 арбузов и торта со свечками

Китайский студент попытался вернуть возлюбленную с помощью торта со свечками и арбузов. Об этом сообщает The South China Morning Post со ссылкой на издание Dahe Daily.

Студент-инженер из города Чжэнчжоу попросил друга привезти ягоды на фургоне, и после разложил их на спортивной площадке кампуса. Рядом он поставил торт с зажженными свечами.

Собравшимся зевакам он пояснил: расстался с девушкой, но захотел возобновить отношения. Молодой человек позвонил девушке, но она так и не пришла.

Через 10 минут после начала действа охранники приказали толпе разойтись. Один из друзей незадачливого студента призвал свидетелей разобрать оставленные ягоды.

В оригинальной заметке нет объяснений, почему молодой человек подумал, что 99 арбузов вернут ему возлюбленную.

23 октября 2015 года полицейские задержали еще одного расставшегося с девушкой китайца — он в поисках пассии протыкал женщинам ягодицы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Школьник остался недоволен ответом Путина
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Партия Северной Ирландии требует 2 млрд фунтов за коалицию с Мэй
Трамп продлил санкции в отношении КНДР
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь