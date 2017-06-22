Китаец попытался вернуть девушку с помощью 99 арбузов и торта со свечками

Студент-инженер из города Чжэнчжоу попросил друга привезти ягоды на фургоне, и после разложил их на спортивной площадке кампуса. Рядом он поставил торт с зажженными свечами.

Собравшимся зевакам он пояснил: расстался с девушкой, но захотел возобновить отношения. Молодой человек позвонил девушке, но она так и не пришла.