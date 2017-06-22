Лучших инженеров наградят в Хабаровске

Их отметят за достижения в области технологического развития, выпуск новых видов продукции и предоставления инженерно-технологических услуг. Церемонию проведет региональный центр инжиниринга при поддержке краевого правительства и АНО «ДАСИ».

Всего предусмотрено шесть номинаций. В их числе — лучший инженер, лучшая инжиниринговая компания, лучший высокотехнологичный проект субъектов малого и среднего предпринимательства и другие.