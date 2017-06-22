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03:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Лучших инженеров наградят в Хабаровске

28 июня в Хабаровске наградят лучшие производственные и инжиниринговые компании края.

Их отметят за достижения в области технологического развития, выпуск новых видов продукции и предоставления инженерно-технологических услуг. Церемонию проведет региональный центр инжиниринга при поддержке краевого правительства и АНО «ДАСИ».

Всего предусмотрено шесть номинаций. В их числе — лучший инженер, лучшая инжиниринговая компания, лучший высокотехнологичный проект субъектов малого и среднего предпринимательства и другие.

«Поддержка инноваций — один из главных векторов развития нашего края, поэтому мы хотим таким образом подчеркнуть значимость работы, которую делают инженеры и бизнесмены. Подобное мероприятие мы будем проводить впервые, это своего рода “инженерный Оскар” для людей, занимающихся реальным производством, внедряющих новые технологии», — отметил первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. В мероприятии примут участие представители региональной власти, общественных и финансовых организаций, руководители и ведущие специалисты производственных предприятий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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