Автобусную остановку во Владивостоке превратили в свалку
Неизвестные регулярно носят сюда мусор и пищевые отходы, которые разлагаются на жаре.
Неизвестные регулярно носят сюда мусор и пищевые отходы, которые разлагаются на жаре.
Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.
Территорию в районе автобусной остановки Багратиона во Владивостоке превратили в свалку. Неизвестные личности регулярно выносят сюда мусор и пищевые отходы в пакетах и без, которые разлагаются на жаре и источают неприятные запахи, сообщает корр. ИА PrimaMedia.
«Осенью, видимо, после
Весной здесь снова начали появляться пакеты, на сей раз уже с пищевыми отходами. Дорожные службы не считали нужным их вывозить, хотя находился мусор в метре от проезжей части и в зоне автобусной остановки. Хотя,
Местные жители предполагают, что свалку могли организовать либо магазин, либо кафе, располагающиеся в ТЦ «Точка отсчета» на кольце Багратиона. Также в «подозреваемые» зачислили и ларек, торгующий овощами и фруктами и находящийся в шаговой доступности.
Сейчас пищевые отходы начали разлагаться и источать неприятные запахи. Дышать этим вынуждены и те, кто дожидается автобусов, и те, кто проходит по тротуару. ИА PrimaMedia не удалось дозвониться в АТУ Советского района Владивостока, чтобы прояснить ситуацию и уточнить, когда же свалка будет ликвидирована, а виновные в ее организации — наказаны.