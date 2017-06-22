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03:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Автобусную остановку во Владивостоке превратили в свалку

Неизвестные регулярно носят сюда мусор и пищевые отходы, которые разлагаются на жаре.

6
фотографий
6
фотографий

Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.

Территорию в районе автобусной остановки Багратиона во Владивостоке превратили в свалку. Неизвестные личности регулярно выносят сюда мусор и пищевые отходы в пакетах и без, которые разлагаются на жаре и источают неприятные запахи, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

«Осенью, видимо, после какого-то очередного субботника, тут свалили мешки с листьями и ветки деревьев. Куча лежала несколько месяцев, к ней то и дело присоединялись пакеты с бытовым мусором. Куда мы только ни звонили — и в администрацию Советского района, и несколько раз в единую диспетчерскую администрации Владивостока, реакции не было. Просто говорили, что примут меры. Но куча все разрасталась, пакеты разрывали собаки, и мусор ветром разносило по остановке и окрестностям. Только через четыре месяца несанкционированную свалку ликвидировали», — рассказали местные жители, которые регулярно пользуются общественным транспортом и бывают на этой остановке.

Весной здесь снова начали появляться пакеты, на сей раз уже с пищевыми отходами. Дорожные службы не считали нужным их вывозить, хотя находился мусор в метре от проезжей части и в зоне автобусной остановки. Хотя, по-видимому, этого и ждали те, кто устроил тут свалку — самим-то за вывоз мусора надо платить.

Местные жители предполагают, что свалку могли организовать либо магазин, либо кафе, располагающиеся в ТЦ «Точка отсчета» на кольце Багратиона. Также в «подозреваемые» зачислили и ларек, торгующий овощами и фруктами и находящийся в шаговой доступности.

Сейчас пищевые отходы начали разлагаться и источать неприятные запахи. Дышать этим вынуждены и те, кто дожидается автобусов, и те, кто проходит по тротуару. ИА PrimaMedia не удалось дозвониться в АТУ Советского района Владивостока, чтобы прояснить ситуацию и уточнить, когда же свалка будет ликвидирована, а виновные в ее организации — наказаны.

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