К вечеру во Владивостоке ожидается гроза
Прогноз погоды на 22 июня.
Прогноз погоды на 22 июня.
Сегодня, 22 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза. На побережье утром местами туман. Ветер
Во Владивостоке переменная облачность, утром местами туман. Вечером возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер
В Уссурийске переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер
В Находке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер