К вечеру во Владивостоке ожидается гроза

Сегодня, 22 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза. На побережье утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +13…+28 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром местами туман. Вечером возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха 17…19 °C. Температура воды в Амурском заливе +15 °C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +23…+25 °C.