«Музыка мира — против войны!»: Красноярцев позвали на концерт под открытым небом

В концерте прозвучат музыкальные композиции и стихи современных красноярских поэтов, размышления о жизни В. П. Астафьева, воспоминания фронтовиков, военная хроника.

Программа посвящена трем юбилеям: 75-летию 78-й Добровольческой бригады; 75-летию боя на Диксоне и героической гибели парохода «Александр Сибиряков», который первым прошел по Северному морскому пути, пробиваясь через ледяные поля со сломанными винтами, подняв на мачтах паруса, сшитые из брезента; 75-летию Симфонии № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича, которая представляет хронику военных лет и в каждом звуке которой слышен след истории.

В концерте примут участие Красноярский академический симфонический оркестр под руководством Владимира Ланде, заслуженная артистка России, солистка Красноярского театра оперы и балета Вера Баранова, лауреат Всероссийских конкурсов, солист филармонии Виталий Осипов, артисты Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина, вокальный ансамбль «Лунный свет» под управлением Екатерины Баулиной.

Концерт пройдет сегодня, 22 июня в 20:00 на площади Мира (перед Большим концертным залом Красноярской краевой филармонии). Вход свободный.