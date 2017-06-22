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04:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Фотосессия на дороге закончилась конфликтом между автолюбителем и велосипедистом в Хабаровске

Горожанин на двухколесном транспорте выругался в адрес водителя и его девушки, а затем заявил, что его сбили.

Источник: Губерния онлайн

У остановки «Ангарская» в Индустриальном районе автоинспекторам пришлось разбираться в конфликте между шофером легкового автомобиля и велосипедистом. Последний заявил, что упал на дорогу из-за водителя «Субару Легаси», сообщает портал «Губерния».

Пострадавший рассказал, что ехал с приятелем по улице Павла Морозова. На осевой полосе стояла «Субару» — на фоне иномарки автолюбитель фотографировал свою девушку. Это велосипедиста возмутило, и он оскорбил пару. Хабаровчанка предложила кавалеру поехать за обидчиками и швырнуть в них стакан кофе.

Через некоторое время велосипедист оказался на земле. Сам он утверждал, что его сбили, но пара из «Легаси» это отрицала.

Следов касания на бампере «Субару» не нашлось. В присутствии автоинспекторов участники событий уладили конфликт и согласились, что столкновения не было.

Свой путь велосипедисты продолжили по пешеходной дорожке.

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