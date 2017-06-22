Приморский край вошел в тройку лидеров по выдаче гектаров на Дальнем Востоке

Как сообщили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, число заявок на гектар, поступивших в уполномоченные органы Приморья, — перевалило за 37 тысяч, в то время как на весь Дальний Восток приходится около 95 тысяч заявлений.

«Мы не просто на первом месте, а ушли с большим отрывом вперед. Например, на Республику Саха (Якутия), второй по популярности субъект в рамках реализации закона о дальневосточном гектаре, приходится около 18 тысяч заявок. И они продолжают поступать в уполномоченные органы по всему Приморскому краю каждый день», — отметили в департаменте.

Более того, Приморье вошло в тройку территорий-лидеров по количеству выданных гектаров.

«На сегодняшний день в крае заключено более 3,6 тысяч договоров о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное пользование. Еще почти 1,1 тысяча договоров уже направлены на подписание заявителям», — уточнили в департаменте.