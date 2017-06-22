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04:35 (мск), источник: Вести Приморье

Приморский край вошел в тройку лидеров по выдаче гектаров на Дальнем Востоке

Приморский край является самой популярной территорией среди россиян, желающих получить дальневосточный гектар. Здесь в безвозмездное пользование граждан выдано уже более 3,6 тысяч участков. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, число заявок на гектар, поступивших в уполномоченные органы Приморья, — перевалило за 37 тысяч, в то время как на весь Дальний Восток приходится около 95 тысяч заявлений.

«Мы не просто на первом месте, а ушли с большим отрывом вперед. Например, на Республику Саха (Якутия), второй по популярности субъект в рамках реализации закона о дальневосточном гектаре, приходится около 18 тысяч заявок. И они продолжают поступать в уполномоченные органы по всему Приморскому краю каждый день», — отметили в департаменте.

Более того, Приморье вошло в тройку территорий-лидеров по количеству выданных гектаров.

«На сегодняшний день в крае заключено более 3,6 тысяч договоров о предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное пользование. Еще почти 1,1 тысяча договоров уже направлены на подписание заявителям», — уточнили в департаменте.

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