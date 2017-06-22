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05:18 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Покровке рассыпаются установленные год назад бордюры

На улице Качинская в Красноярске накренилась новая подпорная стена. Её реконструировали только в феврале. И это не единственное, что откровенно плохо сделано в городе. На улице Линейная, это в Покровке, бордюр пошёл волнами. При том, что дорожный камень был установлен меньше года назад.

Источник: Вести - Красноярск

Улица Линейная, Покровка. Новый бордюр здесь установили прошлым летом. По всем нормам дорожный камень должен был отслужить минимум три года. «Мы видим, что бордюр просто осыпается. Не прошло и года — бордюр разваливается весь практически. Здесь может быть и сам материал плохой, и неправильная технология укладки», — говорит руководитель проекта «Карта убитых дорог» ОНФ Владимир Назаров.

И так на протяжении 700 метров по улице Линейная от Разина до Березина. Подрядчик — красноярская строительная компания СПК «Сфера». Поставщик камня — тоже красноярский завод. «Есть входной контроль, входной контроль бортовой камень выдерживает. Проверки он проходил, оказался надлежащего качества, сегодня мы наблюдаем иную картину, будем разбираться», — пояснил представитель строительной компании СПК «Сфера» Василий Резниченко.

На разбирательства, правда, времени не так много. Срок управлением дорог Красноярска поставлен жёсткий — до 1 июля. «В противном случае в суд, и деньги, которые запланировано им выплатить в этом голу, получены не будут. Это 21,5 млн, общая сумма контракта — почти 100 млн», — пояснил начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом дорог УДИБ Красноярка Сергей Чеботарёв.

А ремонт этого дорожного моста и подпорной стены вдоль улицы Качинская стоил городу 7,5 миллионов. Был завершён только в феврале, но конструкция уже накренилась. Для того, чтобы лучше показать, насколько накренилась эта подпорная стена, мы используем ручку, держим её прямо; видно, что стена действительно наклонена. При более близком рассмотрении, стоя у подножия этой подпорной стены, очень чётко ощущается, что она практически падает. И такая технология подпорных стен сейчас используется по всему Красноярску.

Подрядчик комментировать ситуацию отказался. Он должен был устранить замечания к июню. Администрация начинает с ним судиться. А пока автомобилисты, которые проезжают мимо этой стены по относительно узкой дороге, рискуют. Хоть чиновники заявляют — для обрушения стены предпосылок нет. Но, как мы помним, к обрушению на проспекте Свободный также никто не готовился.

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