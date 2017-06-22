Цветы к Вечному огню возложили хабаровчане в День памяти и скорби

Церемония возложения венка и цветов к Вечному огню мемориала на пл. Славы, прошла в Хабаровске. 22 июня Россия отмечает День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Это день памяти о погибших в боях, в плену и в тылу наших соотечественников. Все желающие могут почтить память погибших и возложить цветы к мемориалу.

— Низкий поклон и вечная память всем тем, кто сражался за нашу Родину на поле брани и в тылу. Всем, кто ценой своей жизни остался верен Отечеству, превозмогая боль, голод и лишения. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны навсегда останется в наших сердцах и мыслях. Никто не забыт, ничто не забыто! И сегодня в каждом городе России вспоминают жертв той страшной войны, которая не обошла ни одну семью в нашей стране, — выразил сове мнение член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Почтить память земляков, сражавшихся в боях за Родину, в Хабаровске собрались ветераны войны и труженики тыла, военнослужащие, представители юноармейского объединения, а также депутаты Закдумы, чиновники краевого правительства и городской администрации. В знак уважения павшим в тяжелых сражениях была объявлена минута молчания, после которой участники церемонии возложили цветы к мемориалу, передает ИА AmurMedia.