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05:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Храму под Красноярском вернули пропавшую во время революции икону

Икона более ста лет лежала на развалинах деревянного дома в Железногорске.

Икона святого Николая Чудотворца вернулась в храм деревни Барабаново Емельяновского района. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской епархии. Передача иконы, которая более ста лет лежала на развалинах деревянного дома в Железногорске, состоялась на днях.

По оценкам специалистов, икона была создана в XIX веке. До революции святыня в металлическом окладе хранилась в храме великомученицы Параскевы Пятницы в деревне Барабаново. Но в годы советской власти церковь разграбили и икона была утеряна. Нашел ее житель Железногорска на месте разрушенного деревянного дома на улице Комсомольской и сразу же отнес ее в храм.

Святыню хранили в Михаило-Архангельском соборе, а недавно выяснили, что икона — из Барабаново. В итоге именно туда ее и передали.

В епархии отметили, что за много лет икона сильно выцвела, а лик святого Николая едва просматривается. Сейчас требуется реставрация изображения и оклада — это займет много времени. После восстановительных работ православная реликвия будет установлена в церкви святой Параскевы Пятницы в Барабаново.

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