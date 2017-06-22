В Красноярске на территории краевой больницы началась большая стройка

В Красноярске на территории краевой больницы стартовала большая стройка. Уже через полтора год там появится новый корпус.

По мнению главного врача ККБ Егора Корчагина, это позволит поднять на новый уровень качество оказания медицинской помощи и условия пребывания пациентов и сотрудников в больнице.

Сейчас на территории больницы уже работает строительная техника, началась разборка строений, предусмотренных под снос. Напомним, что на территории краевой больницы будет построено здание нового хирургического корпуса, площадь которого составит 60 634 кв.м. Корпус будет рассчитан на 375 хирургических коек, 17 операционных залов, 54 койки анестезиологии и реанимации. В приёмном отделении предусмотрены изоляторы для приёма пациентов с подозрением на инфекционные заболевания и блок для пациентов в шоковом состоянии.

Кстати, новый корпус должен быть введён в эксплуатацию в январе 2019 года — к началу Зимней универсиады в Красноярске.