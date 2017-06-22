Прокуратура: муниципалитет Уссурийска рисковал жизнью горожан
Обнаружены нарушения противопожарного законодательства.
Обнаружены нарушения противопожарного законодательства.
В городе Уссурийск Приморского края прокуратурой проведена проверка исполнения муниципалитетом законодательства в сфере пожарной безопасности муниципального образования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Например, органами местного самоуправления не обеспечена исправность 25 противопожарных гидрантов.
По факту несоблюдения первичных мер пожарной безопасности, что создавало непосредственную угрозу жизни и охраны здоровья жителей города, прокурором главе администрации Уссурийска внесено представление об устранении нарушений закона.
Представление рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Часть гидрантов были отремонтированы по итогам проверки, остальные — включены в график ремонта до конца 2017 года.