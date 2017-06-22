Прокуратура: муниципалитет Уссурийска рисковал жизнью горожан

В городе Уссурийск Приморского края прокуратурой проведена проверка исполнения муниципалитетом законодательства в сфере пожарной безопасности муниципального образования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края. По ее итогам выявлено, что в нарушение законодательства администрацией ГО не принимались должные меры к реализации в полном объеме мероприятий в указанной сфере.

Например, органами местного самоуправления не обеспечена исправность 25 противопожарных гидрантов.

По факту несоблюдения первичных мер пожарной безопасности, что создавало непосредственную угрозу жизни и охраны здоровья жителей города, прокурором главе администрации Уссурийска внесено представление об устранении нарушений закона.

Представление рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Часть гидрантов были отремонтированы по итогам проверки, остальные — включены в график ремонта до конца 2017 года.