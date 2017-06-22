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05:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские продукты забраковали из-за бактерий

В Приморье лаборатория Россельхознадзора забраковала парную баранину, рыбу, вяленую камбалу и мясо птицы, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Причиной тому стало превышение бактериальной обсемененности продуктов. К этому приводит несоблюдение санитарных и ветеринарных норм при производстве, хранении и транспортировке продукции.

Так, парная баранина с местной фермы забракована за превышение показателя почти в 8 раз. В рыбной продукции предпринимателя из Владивостока уровень обсемененности превышен от 1,4 до 4 раз. Отличились потрошенные куры из села Покровка Октябрьского района — бактерии перенаселили мясо птицы в 19 раз.

Еще две партии парной баранины из села Лазовское и партию вяленой камбалы с уссурийского предприятия специалисты не обошли стороной. В них обнаружились бактерии группы кишечной палочки.

Лабораторные исследования баранины, пеленгаса, карася и красноперки проводились в рамках государственного пищевого мониторинга, остальные — в рамках производственного контроля на предприятиях. Продукция из каждого случая больше не попадет в свободный оборот, сообщает Управление Россельхонадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Альберт Тихомиров.

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