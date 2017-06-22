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05:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На «Столбах» ограничили движение транспорта до кордона Лалетино

Данное ограничение будет действовать до октября.

С 23 июня будет ограничен проезд транспорта на «Столбы» по дороге от ул. Свердловской до кордона Лалетино. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Мера введена из-за увеличения пешеходного потока туристов и неоднократных обращений красноярцев в администрацию «Столбов», а также в связи с повышением класса пожарной опасности. Однако дорога все же будет доступна экскурсионному, служебному и специальному транспорту. Данное ограничение будет действовать до октября в будние дни — с 9 до 21 часа, а также в выходные — с 7 до 21.

Пресс-служба напомнила, что дирекция заповедника с 2009 года неоднократно поднимает тему ограничения проезда, а также разделения пешеходного и автомобильного потоков на прилегающей территории, где землепользователем является Красноярск. В целях обеспечения безопасности посетителей заповедник несколько раз обращался к властям с инициативой организации парковки в районе остановки «Турбаза». В итоге парковка начала функционировать с 2012 года. Тогда же заработал и КПП на ул. Свердловской.

Напомним, сейчас вход в леса ограничен на всей территории Красноярского края. Причиной тому стала аномально жаркая погода.

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