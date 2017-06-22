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06:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Проблемы с налоговой предлагают уладить владивостокцам

 Уже в ближайшие два дня — 23 и 24 июня — во всех налоговых инспекциях Приморского края, в том числе во Владивостоке, пройдут дни открытых дверей, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Дни приема: 23 июня с 9.00 до 16.45 часов; 24 июня с 10.00 до 15.00 часов.

Налогоплательщики — физические лица смогут узнать все необходимое о порядке исчисления налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, о налоговых льготах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по налогообложению.

Также граждане смогут подать заявление на получение льготы по налогам, при наличии необходимых документов, сообщает городская администрация.

Михаил Грач.

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