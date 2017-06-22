В Новокузнецке в ДТП погибла 4-летняя девочка

В южной столице Кузбасса в ДТП 4-летняя девочка получила травмы, не совместимые с жизнью.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, на Байдаевском шоссе столкнулись две иномарки, Honda CR-V и Toyota Mark II. В результате ДТП погибла 4-летняя девочка, ехавшая в Honda. Также в больницу доставлена еще одна пассажирка этой иномарки, 77-летняя пенсионерка. Пожилая женщина получила травмы различной степени тяжести.

По предварительной версии, 28-летний водитель Toyota Mark II совершил столкновение с двигавшейся попутно Honda. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.