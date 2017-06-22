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07:42 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве появился виртуальный двойник Льва Толстого

В приложении «Узнай Москву Фото» появился 3D-двойник Льва Толстого. Виртуальную копию писателя можно повстречать на трех центральных улицах — Пречистенке, Воздвиженке и Поварской.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Именно там разместили специальные метки, позволяющие с помощью приложения “Узнай Москву” рассмотреть со всех сторон, сфотографировать цифрового Толстого, а также сделать с ним селфи», — рассказал руководитель проекта Сергей Шакрыл.

С этими местами была связана судьба самого Толстого и героев его романов «Война и мир» и «Анна Каренина».

Писателя изобразили в белой просторной рубахе, подпоясанной кушаком, и брюках, заправленных в высокие черные сапоги. 3D-фигура представлена в двух позах: Лев Толстой стоит ровно, опустив руки вдоль тела, или показывает жест «виктория», который является не только символом победы, но и мира.

Виртуального классика можно увидеть рядом с Государственным музеем Л. Н. Толстого по адресу: улица Пречистенка, дом 11/8, а также недалеко от дома 52 на Поварской улице, который был описан в романе «Война и мир» как дом Ростовых.

Кроме того, 3D-двойник писателя есть рядом с домом 9 на улице Воздвиженке. По этому адресу находилось здание, которое стало прототипом дома «старика Болконского» в романе «Война и мир» и дома семьи Щербацких в «Анне Карениной».

Приложение «Узнай Москву Фото» запустили в октябре 2015 года. Его можно скачать в App Store и Google Play. В начале мая в приложении появился виртуальный двойник футболиста Льва Яшина. Знаменитого вратаря московского клуба «Динамо» изобразили в черной форме и с футбольным мячом в руках.

Сфотографироваться с 3D-игроком можно на Манежной площади рядом с часами обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018. А в середине мая перечень трехмерных двойников пополнила фигура писателя Федора Достоевского.

Задача игрового приложения с виртуальными двойниками — заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь ее на страницы основного проекта «Узнай Москву». Здесь уже собраны описания более 1,3 тысячи домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях. На портале или в мобильном приложении пользователи могут выбрать около 60 различных тематических маршрутов по городу и 25 квестов. Информация о достопримечательностях доступна на русском и английском языках.

Кроме Льва Яшина, Федора Достоевского и Льва Толстого, в приложении «Узнай Москву Фото» есть еще девять виртуальных двойников. Это Виктор Цой, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт, царь Алексей Михайлович.

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