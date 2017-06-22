Красноярцев пригласили масштабно отпраздновать День молодежи
Красноярск готовится отметить день молодежи в субботу, 24 июня. Мероприятие начнется с субботника, а завершится пенной вечеринкой на левобережной набережной.
Красноярск готовится отметить день молодежи в субботу, 24 июня. Мероприятие начнется с субботника, а завершится пенной вечеринкой на левобережной набережной.
Первая часть мероприятия, которая начнется в 11.00, посвящена благоустройству левобережной набережной. Будут оформлены все лестничные пролеты, ведущие от верхнего яруса к нижнему, предусмотрена реконструкция
«Материалов, необходимых для выполнения творческих работ, хватит всем! Все лестницы будут оформлены в разных художественных стилях, эскизы уже согласованы с экспертным художественным советом, созданным при управлении молодежной политики. Каждый участник мероприятия получит памятный сувенир и возможность выиграть приятный подарок. Среди призов — кофемашины, портативные зарядные устройства и даже самокат для взрослых», — рассказала Марина Егорова, руководитель управления молодежной политики.
В 15.00 начнут работу различные локации, творческие
На площадке под коммунальным мостом расположится лекционный зал. Специалисты в области ландшафтного дизайна и архитекторы расскажут, как при помощи доступных материалов сделать красивым свой дачный участок или территорию возле дома.
Также на мероприятии будет осуществляться прием пластика и отработанных батареек для дальнейшей переработки. Кроме того, на набережной будет приниматься одежда, после мероприятия предметы гардероба будут переданы в бесплатный магазин «ФриМаркет», который расположен в молодёжном центре «Доброе дело». Взять вещи в магазине смогут все нуждающиеся в помощи красноярцы.
Также на мероприятии будет работать детская площадка с настольными играми, контактным театром, аквагримом и сахарной ватой. На набережной расположится и ресторанный дворик. Площадки будут работать до 19.00.
Вечерняя часть праздника начнется в 19.00 на деревянном спуске к Енисею в районе «Белого города». Там состоится