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07:30 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев пригласили масштабно отпраздновать День молодежи

Красноярск готовится отметить день молодежи в субботу, 24 июня. Мероприятие начнется с субботника, а завершится пенной вечеринкой на левобережной набережной.

Первая часть мероприятия, которая начнется в 11.00, посвящена благоустройству левобережной набережной. Будут оформлены все лестничные пролеты, ведущие от верхнего яруса к нижнему, предусмотрена реконструкция арт-объектов, которые уже расположены на территории. Кроме того, планируется установка новых многофункциональных объектов — эко-лавочки и энергосберегающей беседки.

«Материалов, необходимых для выполнения творческих работ, хватит всем! Все лестницы будут оформлены в разных художественных стилях, эскизы уже согласованы с экспертным художественным советом, созданным при управлении молодежной политики. Каждый участник мероприятия получит памятный сувенир и возможность выиграть приятный подарок. Среди призов — кофемашины, портативные зарядные устройства и даже самокат для взрослых», — рассказала Марина Егорова, руководитель управления молодежной политики.

В 15.00 начнут работу различные локации, творческие мастер-классы, интерактивные игры. Горожане смогут научиться делать плетенные авоськи, которые станут достойной альтернативой полиэтиленовым пакетам, дать вторую жизнь любимым предметам гардероба, сделать открытки из природных или подручных материалов. Часть локаций будет посвящена здоровому питанию.

На площадке под коммунальным мостом расположится лекционный зал. Специалисты в области ландшафтного дизайна и архитекторы расскажут, как при помощи доступных материалов сделать красивым свой дачный участок или территорию возле дома.

Также на мероприятии будет осуществляться прием пластика и отработанных батареек для дальнейшей переработки. Кроме того, на набережной будет приниматься одежда, после мероприятия предметы гардероба будут переданы в бесплатный магазин «ФриМаркет», который расположен в молодёжном центре «Доброе дело». Взять вещи в магазине смогут все нуждающиеся в помощи красноярцы.

Также на мероприятии будет работать детская площадка с настольными играми, контактным театром, аквагримом и сахарной ватой. На набережной расположится и ресторанный дворик. Площадки будут работать до 19.00.

Вечерняя часть праздника начнется в 19.00 на деревянном спуске к Енисею в районе «Белого города». Там состоится open-air. Жители города смогут послушать молодежные коллективы города и потанцевать. Финалом праздника станет настоящая пенная вечеринка.

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