Пристав прикинулся слесарем для взыскания долга

59-летний житель Центрального района задолжал 200 тысяч рублей оптовой компании за пищевое пекарное оборудование. Оплатив треть от стоимости покупки в качестве предоплаты и получив товар, гражданин Л. решил, что с него достаточно.

Когда в дело вмешались судебные приставы, должник принялся от них скрываться. Он игнорировал извещения о вызове на прием, не отвечал на телефонные звонки и не открывал дверь.

Проявив смекалку, пристав позвонил жене должника и, представившись слесарем, договорился с ней о проверке приборов учета горячей и холодной воды. Когда хозяин увидел на пороге вместо слесаря сотрудника ФССП, то был настолько ошеломлен и растерян, что не смог подобрать нужных слов для оправданий.

«Тогда судебный пристав-исполнитель арестовал и изъял бытовую технику, принадлежащую неплательщику. Должник оказался не готов коротать вечера дома без телевизора и ноутбука и спустя два дня пришел в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме», — сообщили VN.ru в пресс-службе ведомства.

Служба судебных приставов периодически сталкивается с курьезными случаями. В конце мая алиментщица спряталась от приставов на псарне. Женщина задолжала трем детям, находящимся в детском доме, 1,5 миллиона рублей и была уверена, что ежемесячных платежей в размере 500 рублей более чем достаточно.