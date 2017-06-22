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07:38 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Кузбасса находится в больнице после операции на позвоночнике

КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в больнице города Кемерово, где проходит реабилитацию после операции на позвоночнике, его состояние стабильное, сообщил в четверг журналистам начальник главного управления по работе со СМИ региональной администрации Алексей Доронгов.

Источник: РИА Новости

«По последним данным, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в третьей городской клинической больнице города Кемерово, где проходит курс реабилитации после операции на позвоночнике», — сообщил журналистам в четверг начальник главного управления по работе со СМИ региональной администрации Алексей Доронгов.

Замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой уточнил, что Тулеев находится в больнице с 11 июня.

«На сегодняшний день его состояние стабильное, самочувствие нормальное. Со стороны всех органов и систем нет нарушений никаких жизненно важных функций», — сообщил Цой.

«Операцию провели по плановым показаниям. Ещё в октябре 2016 года было назначено плановое оперативное лечение. Аман Гумирович в силу своего рабочего графика перенёс ее на семь месяцев, совместив с отпуском», — добавил он.

«Операция сложная, с использованием металлоконструкций. В процессе оперативного вмешательства было принято решение об увеличении его объёмов. Поэтому операция длилась практически девять часов», — добавил Цой.

Комментарии
1
Сергей Сергеев
Интересно, он по квоте делал операцию, или как мы- простые смертные...платил?
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