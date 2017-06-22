Мэрия Екатеринбурга заплатит за День города 27 миллионов рублей
Организатор станет известен 14 июля.
Организатор станет известен 14 июля.
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс по выбору организатора Дня города. Согласно документации, размещенной на сайте Госзакупок, подрядчик может получить за работу до 27 миллионов рублей — это на 3 миллиона больше, чем в прошлом году.
Победитель аукциона должен будет устроить большой праздник в Историческом сквере, а также провести фестиваль еды, выставку ретроавтомобилей, праздник цветов, конкурс «Мисс Екатеринбург», парусную регату, велогонку, соревнования по баскетболу, организовать концерт Уральского академического филармонического оркестра и прием почетных граждан уральской столицы.
Кроме того, подрядчик будет отвечать за
Итоги конкурса подведут 14 июля 2017 года, передает «Уралинформбюро».