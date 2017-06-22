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07:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга заплатит за День города 27 миллионов рублей

Организатор станет известен 14 июля.

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс по выбору организатора Дня города. Согласно документации, размещенной на сайте Госзакупок, подрядчик может получить за работу до 27 миллионов рублей — это на 3 миллиона больше, чем в прошлом году.

Победитель аукциона должен будет устроить большой праздник в Историческом сквере, а также провести фестиваль еды, выставку ретроавтомобилей, праздник цветов, конкурс «Мисс Екатеринбург», парусную регату, велогонку, соревнования по баскетболу, организовать концерт Уральского академического филармонического оркестра и прием почетных граждан уральской столицы.

Кроме того, подрядчик будет отвечать за гала-концерт на Плотинке, который должен пройти с 19.00 до 21.30, выступление приглашенной звезды (с 21.30 до 22.30), а также за фейерверк. Салют будет длиться в течение 15 минут.

Итоги конкурса подведут 14 июля 2017 года, передает «Уралинформбюро».

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