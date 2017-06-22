Новосибирск ждёт аномальная жара

В Новосибирской области сохранится высокая температура. Велик риск возникновения пожаров.

«По данным ФГБУ “Западно-Сибирское УГМС”, с четверга до конца недели в области ожидаются температура до +32 °C. При этом, в самом городе будет от +28 до +30 °C», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Тем не менее, возможно продут дожди и грозы, при этом, ветер может достигнуть 13−15 м/с.

Сейчас повышенная вероятность возникновения очагов природных лесопарковых пожаров и возгораний сухой травы.